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متعب وعرفة السيد وتريزيجيه في قائمة مصر لتونس والسنغال

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متعب وعرفة السيد وتريزيجيه في قائمة مصر لتونس والسنغال متعب وعرفة السيد وتريزيجيه في قائمة مصر لتونس والسنغال

ضم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الثنائي عماد متعب وعرفة السيد لدعم صفوف الفراعنة في موقعتي السنغال وتونس بالتصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وكان قد تلقى ضربة قوية بسبب إصابة عمرو جمال مهاجمه الأبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

لهذا احتاط غريب وضم مع خالد قمر الذي يستمر في القائمة، عماد متعب وعرفة السيد ومحمد سالم مهاجم المقاولون العرب.

وبذلك لم يتلق أحمد رؤوف مهاجم المصري البورسعيدي ولا باسم مرسي مهاجم الزمالك استدعاء بعدما حاول الثنائي المنافسة على مكان عمرو جمال.

تريزيجيه

أما وسط الملعب، فشهد عودة مؤمن زكريا لاعب وسط الزمالك ومحافظة حسام غالي على موقعه، وانضمام زميله في الأهلي اللاعب الواعد محمود حسن "تريزيجيه".

لم ينجح طارق حامد لاعب وسط الزمالك في حجز مكان بالمنتخب، وغاب حسني عبد ربه عن الفريق بداعي الإصابة.

ويستمر الفراعنة في اعتمادهم على محمد النني وعمرو السولية وإبراهيم صلاح ووليد سليمان وإبراهيم عبد الخالق وأحمد حمودي مع نجم الفراعنة محمد صلاح.

ويغيب أيمن حفني عن وسط ملعب منتخب مصر بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراتي الزمالك السابقتين.

الظهير والمرمى

في حراسة المرمى، اطمأن شوقي غريب على حالة حارس الزمالك أحمد الشناوي واستدعاه لقيادة الفراعنة بعدما تعرض لإصابة في الجولة الثامنة من الدوري اتضح أنها طفيفة.

وفضل غريب عدم استدعاء عصام الحضري، ووجه الدعوة لمحمد صبحي وعلي لطفي مع الشناوي، بعد إصابة أمير عبد الحميد وشريف إكرامي بسبب الإصابة.

أما عن مركز الظهير الأيسر الذي يفتقد محمد عبد الشافي للإصابة، اختار غريب أن يستمر في منح الثقة لصبري رحيل واستدعى أيضا بهاء مجدي مدافع الدراويش.

وانضم بهاء مجدي وصبري رحيل لقائمة المدافعين التي يقودها محمد نجيب وأحمد المحمدي وحازم إمام وشوقي السعيد وعلي جبر وصلاح سليمان وأحمد فتحي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على السنغال ثم مواجهة تونس في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

مصر تمتلك 6 نقاط من انتصارين على بوتسوانا.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى : أحمد الشناوي ومحمد صبحي وعلى لطفي

الدفاع : أحمد المحمدي وحازم امام ومحمد نجيب وشوقي السعيد وعلي جبر وصلاح سليمان واحمد فتحي وصبري رحيل وبهاء مجدي

الوسط : عمرو السولية وابراهيم صلاح وحسام غالي ومحمد النني وابراهيم عبد الخالق ومحود تريزجيه ووليد سليمان ومؤمن زكريا

الهجوم : احمد حمودي ومحمد صلاح وعماد متعب وعرفه السيد وخالد قمر ومحمد سالم

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فيديو اليوم السابع

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