أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سعد سمير والحضري أبرز الغائبين عن قائمة الفراعنة

Google+ Print
سعد سمير والحضري أبرز الغائبين عن قائمة الفراعنة سعد سمير والحضري أبرز الغائبين عن قائمة الفراعنة

سعد سمير مدافع الأهلي يعد أبرز الغائبين عن قائمة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

سمير أصيب خلال لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز بشد في العضلة الضامة، ويحتاج لراحة قد تصل لأسبوعين، ما جعل غريب يفضل عدم المغامرة به.

وبذلك يحتاج غريب لتغيير الثنائي الذي تألق في الفوز على بوتسوانا نجيب وسعد سمير.

وبات الأبرز لقيادة دفاع مصر أمام السنغال، هو الثنائي علي جبر نجم الزمالك مع محمد نجيب اللاعب المخضرم دوليا.

وفي مركز الظهير الأيسر، يغيب محمد عبد الشافي عن الفريق بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

أما في وسط الملعب، فيعد أبرز الغائبين حسني عبد ربه الذي أصيب أيضا بشد في العضلة الخلفية.

ولم يستدع شوقي غريب لاعب الوسط الدولي حسام عاشور، وذلك لأسباب فنية.. واكتفى بإبراهيم صلاح في مركز الارتكاز صاحب السمة الدفاعية.

كذلك غاب أيمن حفني عن صفوف بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية،

وتغيب اسم عصام الحضري عن لائحة غريب، لأن المدرب المصري يعرف أن السد العالي لا يرضى بالجلوس بديلا، والمكان الأساسي محجوز باسم أحمد الشناوي في عرين الفراعنة.

ويأتي ذلك مع غياب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لحاجته إلى إجراء عملية في الغضروف.

ويعد أهم الغائبين عن منتخب مصر هو عمرو جمال، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على ضيفه السنغالي في الـ15 من نوفمبر الجاري، قبل مواجهة تونس خارج الحدود في الجولة الأخيرة من التصفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  