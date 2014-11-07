سعد سمير والحضري أبرز الغائبين عن قائمة الفراعنة

سعد سمير مدافع الأهلي يعد أبرز الغائبين عن قائمة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

سمير أصيب خلال لقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز بشد في العضلة الضامة، ويحتاج لراحة قد تصل لأسبوعين، ما جعل غريب يفضل عدم المغامرة به.

وبذلك يحتاج غريب لتغيير الثنائي الذي تألق في الفوز على بوتسوانا نجيب وسعد سمير.

وبات الأبرز لقيادة دفاع مصر أمام السنغال، هو الثنائي علي جبر نجم الزمالك مع محمد نجيب اللاعب المخضرم دوليا.

وفي مركز الظهير الأيسر، يغيب محمد عبد الشافي عن الفريق بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

أما في وسط الملعب، فيعد أبرز الغائبين حسني عبد ربه الذي أصيب أيضا بشد في العضلة الخلفية.

ولم يستدع شوقي غريب لاعب الوسط الدولي حسام عاشور، وذلك لأسباب فنية.. واكتفى بإبراهيم صلاح في مركز الارتكاز صاحب السمة الدفاعية.

كذلك غاب أيمن حفني عن صفوف المنتخب بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية،

وتغيب اسم عصام الحضري عن لائحة غريب، لأن المدرب المصري يعرف أن السد العالي لا يرضى بالجلوس بديلا، والمكان الأساسي محجوز باسم أحمد الشناوي في عرين الفراعنة.

ويأتي ذلك مع غياب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لحاجته إلى إجراء عملية في الغضروف.

ويعد أهم الغائبين عن منتخب مصر هو عمرو جمال، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على ضيفه السنغالي في الـ15 من نوفمبر الجاري، قبل مواجهة تونس خارج الحدود في الجولة الأخيرة من التصفيات.