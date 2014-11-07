متعب: سأسعى مع المنتخب لتكرار لحظة هدفي في الجزائر

في أول تصريح للنجم المصري الدولي عماد متعب بعد اختياره في قائمة المنتخب لمباراتي السنغال وتونس، قال لـFilGoal.com: "أبحث عن هدف حاسم جديد يسعد الجماهير".

شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر استدعى متعب بعد تألق الأخير مع الأهلي، وفي ظل إصابة عمرو جمال هداف الفراعنة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

متعب من أبرز لاعبي الفراعنة في السنوات الماضية، بالنظر إلى أنه من الأسماء القليلة الباقية من الجيل الذي قاد مصر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي بين 2006 و2010.

وقال متعب لـFilGoal.com عن الاستدعاء: "شرف كبير لي بالطبع، وخطوة جديدة هامة في مسيرتي مع المنتخب".

وتابع "المسؤولية كبيرة جدا، لأننا لن نلعب مباريات عادية بل سنخوض لقاءات لا ينفع فيها إلا الفوز".

ويحتاج منتخب مصر لإسقاط السنغال في الـ15 من نوفمبر الجاري، قبل الخروج لمواجهة تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

وأردف متعب "أنشاد الجماهير بدعمنا حتى الثواني الأخيرة.. وأعدهم ببذل كل الجهد من أجل إسعادهم".

وأتم "الآن هدفي سيكون أن أصنع الفارق من جديد، هدف حاسم، لحظة كتلك التي عشتها مع المنتخب أمام الجزائر (في التصفيات المرشحة لكأس العالم 2010)".

وكان متعب قد سجل هدفا قاتلا جعل مصر تلعب مباراة فاصلة مع الجزائر، لكن الفراعنة خسروا تلك الموقعة في السودان.

تذكر لحظة هدف متعب في الجزائر