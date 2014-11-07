أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المنتخب: لو غاب الشناوي، لاستدعينا الحضري

Google+ Print
المنتخب: لو غاب الشناوي، لاستدعينا الحضري المنتخب: لو غاب الشناوي، لاستدعينا الحضري

أوضح محمد سلام مدرب حراس مرمى منتخب لماذا لم يتم استدعاء عصام الحضري لموقعتي السنغال وتونس في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

الحضري غاب عن قائمة مصر للمباراتين المصيرتين، رغم غياب شريف إكرامي عن الفريق بسبب الإصابة وكذلك أمير عبد الحميد.

واكتفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بالثلاثي أحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد صبحي حارس سموحة.

وقال سلام لـFilGoal.com: "كنا قد اتفقنا مع الحضري من قبل أنه لن يتلقى استدعاء إلا لو كان سيشارك أساسيا، هذا ما يريحه وقد قبلناه".

وأردف "لهذا لو كان الشناوي غائبا لاستدعينا الحضري، أما وهو موجود فطبيعي ألا يتم طلبه".

وكان الشناوي قد عانى من إصابة خلال لقاء الزمالك وحرس الحدود، لكن الأشعة أكدت قدرته على العودة للتدريبات بداية من يوم الأحد.

وأتم "الشناوي حاليا هو رقم 1 في مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  