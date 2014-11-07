المنتخب: لو غاب الشناوي، لاستدعينا الحضري

أوضح محمد سلام مدرب حراس مرمى منتخب مصر لماذا لم يتم استدعاء عصام الحضري لموقعتي السنغال وتونس في التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا.

الحضري غاب عن قائمة مصر للمباراتين المصيرتين، رغم غياب شريف إكرامي عن الفريق بسبب الإصابة وكذلك أمير عبد الحميد.

واكتفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بالثلاثي أحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد صبحي حارس سموحة.

وقال سلام لـFilGoal.com: "كنا قد اتفقنا مع الحضري من قبل أنه لن يتلقى استدعاء إلا لو كان سيشارك أساسيا، هذا ما يريحه وقد قبلناه".

وأردف "لهذا لو كان الشناوي غائبا لاستدعينا الحضري، أما وهو موجود فطبيعي ألا يتم طلبه".

وكان الشناوي قد عانى من إصابة خلال لقاء الزمالك وحرس الحدود، لكن الأشعة أكدت قدرته على العودة للتدريبات بداية من يوم الأحد.

وأتم "الشناوي حاليا هو رقم 1 في مصر".