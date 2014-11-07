تريزيجيه وعرفة وصلاح سليمان أبرز الوجوه الجديدة في المنتخب

استدعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من وجه جديد لصفوف الفراعنة استعدادا للمباراتين المصيريتين أمام كل من السنغال وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2015.
وتسبب غياب أكثر من لاعب إما للإصابة أو فنيا في استدعاء 6 وجوه جديدة للمنتخب.
ودخل علي لطفي حارس إنبي منتخب مصر لأول مرة بعد أن سبق له اللعب مع منتخبات الشباب وكذلك الأوليمبي مستفيدا من إصابة شريف إكرامي حارس الأهلي.
في الدفاع تسببت إصابة سعد سمير في استدعاء صلاح سليمان مدافع الزمالك السابق وإنبي حاليا والذي لم يسبق له اللعب لمنتخب مصر أثناء تواجده مع الفريق الأبيض.
كذلك إصابة عبد الشافي ظهير أهلي جدة منحت الفرصة لبهاء مجدي ظهير الإسماعيلي للتواجد ضمن صفوف الفراعنة.
تريزيجيه ربما لم يكن في حاجة لغياب أي لاعب من أجل التواجد في صفوف المنتخب بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الأهلي الفترة الماضية في الدوري.
عرفة السيد حاله حال تريزيجيه إذ بات هدافا لبطولة الدوري برصيد 9 أهداف ليضع اسمه بقوة ضمن قائمة المنتخب، فيما انضم أيضا محمد سالم مهاجم المقاولون للمنتخب لأول مرة.