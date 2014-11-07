مؤمن زكريا: استدعاء المنتخب مكافأة إجادة لي ولمدربي في الزمالك

"بذلت جهدا كبيرا ولهذا أستحق التواجد".. هكذا عقب مؤمن زكريا لاعب وسط الزمالك على تلقيه استدعاء من منتخب مصر للانضمام لقائمة مباراتي السنغال وتونس.

منتخب مصر يحتاج للفوز على السنغال ثم تونس في الجولتين الأخيرتين من سباق الوصول لأمم إفريقيا 2015.

ومؤمن زكريا الذي غاب عن قائمة مصر لمباراتي بوتسوانا استرد موقعه في حسابات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب.

وقال زكريا لـFilGoal.com: "كنت أشعر أن الله سيكافئني على المجهود الذي بذلته في الفترة الماضية".

وتابع لاعب المصري وإنبي السابق "كنت موجودا في القائمة الأولى بالتصفيات، ثم غبت بعد ذلك.. وعودتي اليوم تأكيد على نجاحي في لفت انتباه الجهاز الفني للمنتخب".

وأردف "أشكر الجهاز الفني للزمالك الذي طور مستواي هجوميا في الفترة الأخيرة، وهذا الاستدعاء مكافأة لي وللجميع".