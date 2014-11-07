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الزمالك يقرر إنهاء إيقاف عمر جابر

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الزمالك يقرر إنهاء إيقاف عمر جابر الزمالك يقرر إنهاء إيقاف عمر جابر

قرر مجلس إداة نادي الزمالك إنهاء إيقاف لاعب الفريق الأبيض عمر جابر، وعودته للتدريبات بشكل طبيعي.

وكان اللاعب قد تلقى عقوبة مالية بالإضافة إلى الإيقاف من جانب مجلس الإدارة بسبب إجراء حوار صحفي دافع فيه عن رابطة أولتراس وايت نايتس التي يختصم رئيس النادي مرتضى منصور بعضا من الأعضاء فيها قضائيا.

وغاب عمر جابر عن تشكيل الزمالك الذي فاز على حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بقرار من مجلس الإدارة.

لكن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة صرح مساء الخميس للصحفيين "انتهى الإيقاف، واللاعب سيعود للتدريبات بشكل عادي".

ثم استدرك "لكننا سنوقع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب، هي ضعف العقوبة الموجودة في لائحة الفريق.. وذلك حتى يكون عبرة لمن يرتبك هذه الأخطاء مستقبلا في الزمالك".

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