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بديل عبد الشافي: انضمامي للمنتخب مفاجأه غير متوقعة

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بديل عبد الشافي: انضمامي للمنتخب مفاجأه غير متوقعة بديل عبد الشافي: انضمامي للمنتخب مفاجأه غير متوقعة

قال بهاء مجدي لاعب الإسماعيلي إنه لم يتوقع انضمامه لصفوف فى الوقت الحالي وكان ينتظر اختياره فى التجمع التالي بعد أن أثبت إمكانياته أمام مسؤولى الجهاز الفني للفراعنة.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب قد أعلن قائمته من اللاعبين لخوض مباراتي السنغال وتونس من بينهم ثلاثة من لاعبي الإسماعيلي وهم شوقى السعيد وعمرو السولية وبهاء مجدى الظهير الأيسر.

ويعد بهاء مجدي من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة منتقلا من نادي القناة.

وتابع "أعلم أن هناك منافسة على مركز الظهير الأيسر فى المنتخب وهو أمر اعتدت عليه في الإسماعيلي".

وأضاف أن الإسماعيلي كان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى في انضمامه للمنتخب الوطني لإنه الاسم الكبير الذى يتيح لمن يؤدي معه جيدا أن يظهر لسطح الكرة المصرية.

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