نائب”الشورى البحريني”:هناك دعماً من المملكة لِتمكين المرأة في المجال الاقتصادي

قالت الدكتورة بهية الجشي نائب رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين وعضو البرلمان العربي، إن الدستور البحريني حقق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

وأضافت الجشي،خلال لقاءٍ لها ببرنامج “نساء في السياسة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية سوسن أبوحمدة، أن المملكة البحرينية أنشأت إدارات لتكافؤ الفرص في الوزرات، ومراقبة ما يَجري في المؤسسات البحرينية، قائلة: “هذه الإدارات تعمل على تَمكين المرأة في جميع المجالات سواءً السياسية أو الاقتصادية”.

وأوضحت نائب رئيس مجلس الشورى البحرينى، أن “تكافؤ الفرص في المؤسسات معناه أن يتولى الشخص المناسب سواء كان رجل أو امرأة المكان المناسب، وأن ذلك يتم وفقاً للكفاءات”.

وتابعت ،أنه يوجد دعماً من المملكة البحرينية، لمساعدة المرأة في المجال الاقتصادي بهدف فتح وإقامة مشاريع، موضحة: “أنشأنا لجنة خاصة بِشئون المرأة والطفل في مجلس الشورى”.

ولفتت إلى،أن الدولة لديها مسئولية تجاه الطفل والمرأة كمواطنين، مشيرة إلى أن: “مشكلاتنا في بلادنا العربية ليست في غياب القوانين، بل في تَطبيقها”، قائلة: “نحتاج إلى مراقبة مُستمرة”.