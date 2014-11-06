«لاريجاني»: الإفراج عن مراسل «واشنطن بوست» سيتم في غضون أقل من شهر

أعلن مساعد الشؤون الدولية، وأمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، أنه سيتم الإفراج عن مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، جيسون رضائيان، المعتقل في إيران بتهمة «التجسس»، في غضون أقل من شهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأشارت الوكالة الإيرانية، الخميس، إلى أن هذا التصريح جاء على لسان ريجاني في معرض رده على سؤال لأحدى وسائل الإعلام الأجنبية حول إمكانية الإفراج أو العفو عن الصحفي رضائيان.

وقال لاريجاني: «لست في موقع إصدار الحكم، بل أقول إن المسؤولين الأمنيين طرحوا اتهامات ضده تفيد بأنه قام بأنشطة غير العمل الصحفي، أنشطة تمس أمن الدولة»، مؤكدا أن التهم الواردة في الملف قد درستها النيابة وكانت كافية لاعتقاله، وأضاف أن «النيابة أمرت باعتقاله ومن ثم مددت فترة اعتقاله لأن الملف لم يكن مكتملا لكنني أعتقد بان الملف قد اقترب من الاكتمال ومن ثم فمن المحتمل أن يدافع عن نفسه في المحكمة».

وأعرب عن أمله بأن يعلن مدعي الحكمة قبل سريان عملية المحاكمة إغلاق الملف بسبب أنه ربما ليست التهم ملحوظة كثيرا، ولكن على كل ذلك فإن هذا الأمر متعلق بقراره.