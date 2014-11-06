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وزير التعليم يطالب وزيري الداخلية والتنمية المحلية بتأمين المدارس

  • مصر
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طالب الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اللواءعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بضرورة توجيه المحافظين لتكثيف عمليات المرور على المدارس، خاصةً التي تقع على الطرق السريعة وداخل التجمعات السكنية الكثيفة، وإنشاء مطبات صناعية أو حواجز أمنية لتأمين حياة التلاميذ.

كما بعث أبوالنصر، خطابا رسميا إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يطالب فيه بتكثيف عمليات التأمين في محيط المدارس، خاصة تلك التي تقع في المناطق الساخنة ذات التجمعات السكنية الكثيفة، والتي قد تتعرض لحوادث أو عمليات إرهابية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه المخاطبات تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارتي التنمية المحلية والداخلية، ودعما للجهود التي تبذلها حكومة جمهورية العربية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لجموع المواطنين.

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