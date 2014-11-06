نيك كانون لا يفكر بالإرتباط بعد ماريا كاري

بعد إنفصاله عن زوجته النجمة العالمية Mariah Carey ، كشف المغني والممثل الكوميدي Nick Cannon أنه لا يواعد أية فتاة في الوقت الحالي، كما لا يفكّر بالإرتباط مجدداً.

وخلال حديثه لصحيفة People، قال Cannon البالغ من العمر 34 عاماً: لا أفكر أبداً في مواعدة أي شخص كان في المرحلة الراهنة.. أنا عازب حالياً.

وعن سبب إصراره على عدم الإرتباط، كشف Nick Cannon أن وضعه الحالي يشعره بالراحة والسعادة، كما أن عائلته هي الأهم، ومن واجبه إعطاء كامل وقته لطفليه كي لا يشعرا بإنفصاله عن والدتهما.

يذكر أنه وبعد إنفصال النجمين، تحدثت بعض المصادر عن وجود علاقة بين Cannon و المغنية Amber Rose، خصوصاً وأن الأخيرة إنفصلت عن زوجها Wiz khalifa بعد زواج إستمر سنة واحدة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن Mariah Carey و Nick Cannon أعلنا نيتهما في الإنفصال بعد زواج 6 سنوات، اسفر عن ولادة طفلين توأم. وحتى الآن مازال Cannon يحب زوجته، لكنه لم يحاول إصلاح الخلافات والمحافظة عليها.