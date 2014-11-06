أحمد السعدني يشكر جمهور "سيدتي"

أعرب الفنان أحمد السعدني عن سعادته باختياره كأفضل ممثل مساعد، في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "سيدتي" مع الملايين من جمهور الوطن العربي.

وقال السعدني في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت":"جائزة الجمهور هي الأهمّ والأفضل دائماً، وتفوق في قيمتها جائزة النقاد، ولا يعني ذلك أنّني أقلّل من جائزة النقاد، ولكن عندما يختارك الملايين، فهذا يعني أنّك استطعت الوصول إلى قلوبهم، ونجحت في أن تترك بصمة من خلال ما قدّمته".

وأشار السعدني إلى أنّ دوره في عمل "فرق توقيت"، هو من أصعب الأدوار التي قدّمها، موضحاً أنّه يلعب دور أخ يغار من شقيقه بطريقة مرضيّة، ويعيش في صراع مستمرّ معه،على الرغم من أنّه يحبّه...

وأكد السعدني أنّه عند تقديم الدور، لم يخش من أن يكرهه جمهور تامر حسني، لأنّه يعي أنّ الجمهور واعٍ وسيدرك الأبعاد النفسيّة للشخصيّة، مشيراً إلى: "أنّ هذا ما تحقق بالفعل، ليأتي اختيار جمهور "سيدتي" لي كأفضل ممثّل، ما جعلني فخوراً بما قدّمته. لذا أوّجه لهم الشكر جميعاً على هذه الثقة.