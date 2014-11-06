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تويتر النجوم: غزل بين أحلام وإليسا وسيلفي لمقابلة نجوى كرم

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تويتر النجوم: غزل بين أحلام وإليسا وسيلفي لمقابلة نجوى كرم تويتر النجوم: غزل بين أحلام وإليسا وسيلفي لمقابلة نجوى كرم

الخميس 06-11-2014 23:54

يشارك النجوم متابعيهم أبرز ما يمر في حياتهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها موقع "تويتر"، فما هي اللحظات التي شارك فيها النجوم جمهورهم في الساعات الأخيرة؟

ضمن إطار جولتها الغنائية للعام 2014 إلى إستراليا ، دعت النجمة اللبنانية نجوى كرم جمهورها إلى التقاط صور سيلفي وهم يحملون بطاقة حضور حفلها، ونشرها على "إنستغرام"، لتدخل أسماؤهم في قرعة، حيث سيتم اختيار اسمي شخصين في كل حفلة، سيتمكنان من لقائها شخصياً في كواليس الحفلات والتقاط الصور معها.

أما أحلام، فنتوعت تغريداتها على حسابها في موقع "تويتر"، كان أبرزها إعلانها عن وصول عدد متابعيها إلى 4 ملايين متابع حيث كتبت: "أحلام_أربعة_مليون_متابع_بتويتر"، كما توجهت بتغريدة للشعب المغربي بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، قالت فيها: "ابارك للشعب المغربي الحبيب الصديق ب #ذكرى_المسيرة_الخضراء #المسيرة_الخضراء #المغرب #علوا_الرايه_الحمراء والله يحفظ المغرب وينصر سيدوا".

كما خصصت أحلام تغريدة للنجمة إليسا التي ستحل ضيفة هذا الأسبوع على برنامج "أراب أيدول"، فغردت: " راح تنوري مسرح #ارب_ايدول حبيبتي #اليسا #arabidol #love #mbc".

إليسا من جهتها، شكرت أحلام على تغريدتها، كما نشرت صورة لها أثناء التدريبات لحلقة هذا الأسبوع من برنامج "أراب أيدول".

وفي سياق أخر، لم تنتهِ بعد احتفالات إليسا بمناسبة عيد ميلادها، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على تاريخه، إذ قامت إحدى صديقاتها بمفاجأتها بقالب حلوى للاحتفال أثناء تناولهما العشاء.

أمّا كارول سماحة، فدعت جمهورها لمتابعتها في برنامج "ستارأكاديمي"، حيث ستحل ضيفة هذا الأسبوع على البرنامج.

وفي سياق أخر، تقوم كارول بنشر مقاطع من مسلسل "الشحرورة" لم تعرض على الشاشة، وهو العمل الذي عرض خلال شهر رمضان من عدة أعوام.

بدورها، ميريام فارس تتابع في حملة "شاركوني لحظاتكم"، وتذكّر جمهورها بالعد العكسي لنشر صور من يوم زفافها، فكتبت: "باقي يومين فقط".

أمّا ميس حمدان، فهنأت أختها بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة تجمعهما سوياً أرفقتها بتعليق: "اختي حبيبتي وروح قلبي كل سنة وانتي طيبة يا احلى اختى في الدنيا وربنا مايحرمني منك ياروحي Mai Selim".

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سيدتي

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