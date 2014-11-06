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غادة عبد الرازق تهرب بمليون جنيه

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غادة عبد الرازق تهرب بمليون جنيه غادة عبد الرازق تهرب بمليون جنيه

الجمعة 07-11-2014 01:17

هدّد المنتج المصري ممدوح شاهين، الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق باللجوء إلى نقابة الممثلين، لتقديم شكوى ضدّها، في حال عدم ردّها "رعبون" تبلغ قيمته مليون جنيه، تقاضته منه عن مسلسل جديد، كان من المفترض أنّ تقدمه مع شاهين.
وكانت غادة ستحصل على أجر بقيمة 22 مليون جنيه، أي أكثر بـ6 ملايين من الأجر الذي تقاضته عن آخر أعمالها "السيّدة الأولى".
وتفاجأ المنتج باختفاء غادة، وعدم ردّها على اتّصالاته الهاتفيّة، بعدما حصلت منه على الرعبون لبدء تصوير المسلسل، والذي كان من المقرّر تقديمه في شهر رمضان المقبل، ليتبيّن أنّ غادة تتعاقد على مسلسل آخر مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج إسلام خيري، فيما لم يتمّ الكشف عن تفاصيله بعد.

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