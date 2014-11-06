Interstellar و Big Hero 6 يجتاحان الصالات العربية

فيلمان مميزان بدأ عرضها في معظم الصالات العربية، هذه لمحة السريعة عنهما.

Interstellar

هذا هو الفيلم الجديد للمخرج Christopher Nolan الذي سيترشّح حتماً لجوائز الأوسكار المنتظرة وهو من بطولة Matthew McConaughey و Anne Hathaway و Jessica Chastain وMichael Caine إضافة الى إطلالة مميّزة للممثل Matt Damon. ينطلق الفيلم من كوكب الأرض المحتضر وهو السبب الرئيسي الذي حوّل الميكانيكي في وكالة الفضاء الأميركية الـ NASA الى مزارع بعد إقفال باب الرحلات الفضائية. ولكن مشروعاً سرّياً سيعيده الى الفضاء برفقة طاقم من روّاد الفضاء في مهمة شبه مستحيلة للبحث بطريقة "أفلاطونية" عن بديل لكوكب الأرض بهدف واحد وهو إنقاذ الجنس البشري. Interstellar فيلم رائع مدة عرضه 169 دقيقة ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Big Hero 6

هذا الفيلم هو بكل بساطة ثمرة التعاون بين شركتي Walt Disney Pictures و Marvel Studios وذلك بسبب فكرته المأخوذة من قصص مصوّرة تملكها Marvel من تأليف Duncan Rouleau و Steven T. Seagle. فكما أحب الأولاد العام الماضي شخصية Olaf رجل الثلج في فيلم Frozen سيقعون بغرام Baymax الرجل الآلي الأبيض التي ستكون إطلالته مميّزة في فيلم Big Hero 6. Hiro Hamada ولد نابغة بالاختراعات العلمية عمره 14 عاماً ويحبّ ربح المال في إشراك الروبوتات التي يفبركها في معارك غير شرعية، ويفضّل هذا على الذهاب الى المدرسة. Hiro وضع نصب عينيه هدفاً واحداً وهو تقديم عرض مبهر في المعرض السنوي للتكنولوجيا، فهل سينجح وما هي تداعيات هذا العرض الذي قدّمه عليه وعلى المقربين منه؟ Big Hero 6 سينال إعجاب الأولاد وسيترشح حتماً لجائزة أوسكار أفضل فيلم كرتوني ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.