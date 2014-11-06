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العثور على دانة مدفع أسفل كوبري الشون بالمحلة

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العثور على دانة مدفع أسفل كوبري الشون بالمحلة العثور على دانة مدفع أسفل كوبري الشون بالمحلة

دانة مدفع -أرشيفية

تلقى العقيد علاء الغرباوي مأمور قسم ثان المحلة، بلاغاً من المهندس أمين سلامة سعيد 27سنة أحد المشرفين على العمل بالكوبري العلوي بميدان الشون بالمحلة  بالعثور على جسم غريب أسفل الكوبري ، تبين فيما بعد أنه دانة مدفع من مخلفات الجيش.

وانتقل اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة ،والعقيد علاء الغرباوي مأمور قسم ثان المحلة،والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم ثان المحلة، وخبراء المفرقعات، وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول الجسم، وتبين أنه جسم نحاسي قطره 5سم وطوله15سم مدون عليه باللغة الإنجليزية  (00lbela9)،(fuzebm739 lmab97) مدبب من الأمام وبه أربع ثقوب والجزء الخلفي على شكل حلزوني، وتبين أنه دانة من مخلفات القوات المسلحة تم التحفظ على الجسم بقطعة أرض فضاء بمدينة العمال.

وتم تحرير محضر برقم 6153 إداري قسم ثان المحلة .

 

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