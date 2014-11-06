براهينو.. فتى إنجلترا الجديد الذي هرب بمفرده من أشهر مجازر إفريقيا

"جئت لهذه البلاد صغيرا وأمنت لي ولعائلتي مكان آمن نعيش فيه، إنجلترا منحتني فرصة جديدة للحياة ولأفعل ما أحب وجاء الوقت وأعد بالنجاح".
هكذا قال سايدو براهينو مهاجم وست بروميتش صاحب الـ21 عاما بعد استدعائه لأول مرة لتمثيل المنتخب الأول بإنجلترا اليوم الخميس.
براهينو لم يصل إلى هناك بسهولة، الفتى الذي ولد في بوروندي قبل الحرب الأهلية بشهرين فقط والتي اندلعت في أكتوبر عام 1993 في أعقاب الانقلاب العسكري على ملشيور ندادايي رئيس البلاد والذي قتل بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة.
السبب في الأصل أن الرئيس ينتمي لقبيلة هوتو وهو أول رئيس يحكم البلاد منها عقب سيطرة طويلة لقبيلة توتسي، وكانت القشة التي تسببت في أشهر مجازر إفريقيا بين القبيلتين عام 1994 في رواندا.
الصراع بين القبيلتين استمر 11 عاما وشهد مقتل 300 ألف