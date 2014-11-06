ضبط 39 سيارة دون رخص.. وسحب ترخيص 12 نقل بالقاهرة

شنت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء علي الدمرداش، واللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبمشاركة كل الأجهزة الأمنية، الخميس، حملة مرورية موسعة تفعيلا لقانون المرور الجديد أسفرت عن ضبط 39 سيارة دون رخصة قيادة وتسيير وسحب ترخيص 12 سيارة نقل.

وتم تحصيل11250 جنيها مبالغ، وضبط 24 مخالفة سير عكس الاتجاه، و11 طمس لوحات، و52 تعطيل حركة المرور، و14 دون رخصة قيادة، و23 دون رخصة تسيير، و621 مخالفة نموذج 125، و13 ملصقا ومعلقا، 214 تكبيل بالكلابش، و43 انتظار في الممنوع، و114 مخالفة متنوعة، و18 سيارات محجوزة.

كما تم ضبط 2 سيارة دون لوحات، و46 أمن ومتانة، و12 دخان كثيف، و23 حجز دراجات بخارية، و57 مخالفات نموذج 125 للدراجات البخارية، و18 سحب تراخيص دراجات بخارية، و12 سحب تراخيص لسيارات النقل، و23 مخالفة نموذج 125 لسيارات النقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة، بالإضافة لتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر.

وأكد مدير الأمن استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة يوميًا بالتزامن مع حملات أخرى على الطرق السريعة، للكشف عن قائدي المركبات، الذين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة في إطار خطة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط المروري لشوارع العاصمة.