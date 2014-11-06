بدء فعاليات مهرجان"توى العالمية" من معبد حتشبسوت بالأقصر

بدأت، مساء الخميس، فعاليات مهرجان إطلاق شركة «TUI»العالمية الشهيرة لبرامجها السياحية الجديدة من معبدحتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، في حضور اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ونحو 150 إعلاميا من ألمانيا، كان في استقبالهم السفير محمد حجازي، سفير مصر في برلين، منذ وصولهم إلى مطار الأقصر الدولي مع فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة، بالإضافة لحضور عدد من ممثلي شركات السياحة والعاملين بالقطاع.

وقامت وزارة السياحة بتنظيم احتفالية كبرى داخل معبدحتشبسوت لهذه المناسبة تضمن عروضا فنية وثقافية ومأدبة عشاء للحضور، قام خلالها مسؤولي الشركة بتوزيع كتالوج للبرامج السياحية الجديد للموسم الشتوي والصيفي.

كما أقيم على هامش المهرجان مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله رئيس مجلس إدارة شركة «'TUI» أن الكتالوج الجديد للبرامج السياحية للشركة يتضمن الأقصر وأسوان لقناعتهم بأهمية السياحة الثقافية المصرية ومنطقتي الأقصر وأسوان بصفة خاصة، لافتا إلى أن الشركة حرصت على ضم المنطقتين لأهميتهما وزيادة الطلب عليهما مؤخرا، ومشيرا إلى أهمية دعم المقصد السياحي المصري في السنوات القادمة، خصوصا وأن الشركة تمثل نسبة 20% من السياحة الوافدة لمصر من كافة أنحاء العالم..