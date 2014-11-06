أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بدء فعاليات مهرجان"توى العالمية" من معبد حتشبسوت بالأقصر

  • مصر
  • 16
Google+ Print

بدأت، مساء الخميس، فعاليات مهرجان إطلاق شركة «TUI»العالمية الشهيرة لبرامجها السياحية الجديدة من معبدحتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، في حضور اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ونحو 150 إعلاميا من ألمانيا، كان في استقبالهم السفير محمد حجازي، سفير في برلين، منذ وصولهم إلى مطار الأقصر الدولي مع فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة، بالإضافة لحضور عدد من ممثلي شركات السياحة والعاملين بالقطاع.

وقامت وزارة السياحة بتنظيم احتفالية كبرى داخل معبدحتشبسوت لهذه المناسبة تضمن عروضا فنية وثقافية ومأدبة عشاء للحضور، قام خلالها مسؤولي الشركة بتوزيع كتالوج للبرامج السياحية الجديد للموسم الشتوي والصيفي.

كما أقيم على هامش المهرجان مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله رئيس مجلس إدارة شركة «'TUI» أن الكتالوج الجديد للبرامج السياحية للشركة يتضمن الأقصر وأسوان لقناعتهم بأهمية السياحة الثقافية المصرية ومنطقتي الأقصر وأسوان بصفة خاصة، لافتا إلى أن الشركة حرصت على ضم المنطقتين لأهميتهما وزيادة الطلب عليهما مؤخرا، ومشيرا إلى أهمية دعم المقصد السياحي المصري في السنوات القادمة، خصوصا وأن الشركة تمثل نسبة 20% من السياحة الوافدة لمصر من كافة أنحاء العالم..

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  