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بالفيديو - الرجاء يحرم حسام حسن من فوزه الأول مع الاتحاد

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بالفيديو - الرجاء يحرم حسام حسن من فوزه الأول مع الاتحاد بالفيديو - الرجاء يحرم حسام حسن من فوزه الأول مع الاتحاد

حرم الرجاء فريق الاتحاد السكندري من الفوز الأولى مع مدربه الجديد حسام حسن، وذلك إثر نجاحه في إنهاء اللقاء بالتعادل ضمن الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.

الاتحاد السكندري تقدم بعد كرة عرضية من ناحية اليمين، ارتقى لها لاعب زعيم الثغر فيليكس كاتونجو ووضعها برأسه في الطريق للمرمى.

الكرة كادت أن تجد من يعرقلها في طريقها للمرمى، لكن عمرو نبيل مدافع الرجاء اصطدم بالكرة وجعلها تشق طريقها إلى الشباك.

لكن المباراة لم تنته لصالح حسام حسن الذي بذلك قاد الاتحاد السكندري في مباراتين، خسر الأولى أمام الزمالك وتعادل في الثانية.

ذلك كون الرجاء سجل هدف التعادل من تصويبة قوية، لسقراطي اصطدمت أيضا بمدافع من الاتحاد السكندري وخدعت الحارس وغيرت مسارها إلى داخل الشباك.

وكاد الرجاء أن يحصل على هدف ثان من تصويبة قوية ارتدت من العارضة، التي حمت حسام حسن من خسارة ثانية مع زعيم الثغر.

وتراجع الاتحاد السكندري للمركز الـ16 في جدول الدوري المصري، بينما تقدم الرجاء للمركز الـ14.

شاهد هدفي المباراة بالضغط هنا..

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فيديو اليوم السابع

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