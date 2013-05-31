أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خلاف رامي صبري وأصالة ينتهي في "ميوزك أوورد"

Google+ Print
خلاف رامي صبري وأصالة ينتهي في "ميوزك أوورد" خلاف رامي صبري وأصالة ينتهي في "ميوزك أوورد"

بعد فترة طويلة من تقييم الأعمال الفنيّة الموسيقيّة لعام 2012 والحصول على استفتاء الجمهور، أقيم مهرجان "ميوزك أوورد الشرق الأوسط" الذي حضرته مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في والوطن العربيّ.
أقيم المهرجان في فندق "جراند حياة" تحت رئاسة ماجد حسني، وبمشاركة من الموسيقار الكبير هاني مهني ونادر عبد الله، كأعضاء في لجنة التحكيم.
المهرجان حفل بالعديد من المفاجآت، وأهمّها حضور النّجمة أصالة التي غابت لفترة عن الساحة الفنيّة، حيث حضرت بصحبة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان، وجلست إلى جوار الفنّان رامي صبري، حيث بدت العلاقة بينهما طيّبة جدّاً، وفق ما أظهر الحديث الطويل، فضلاً عن صعودهما سويّاً إلى المسرح، حيث جرى تكريمهما.
وتحدّثت أصالة بكلام طيّب عن رامي، فيما أكّد بدوره العلاقة الجيّدة بأصالة وبزوجها العريان، وذلك بعد الكثير من الجدل والتصريحات السلبيّة بين رامي والعريان.
من جهة أخرى، حضرت الفنّانة نيكول سابا الحفلة بصحبة الفنّان محمد حماقي، وجلسا معاً طوال الحفلة، ثمّ انصرفا معاً بعد انتهائها، مل يوحي أنّ النجاح الكبير الذي حقّقته حفلتهما الأخيرة قوّى العلاقة بينهما.
عدد كبير من النّجوم الشباب حضروا الحفلة، ومنهم حماده هلال الذي تمّ تكريمه عن أفضل أغنية لفيلم "سبونش بوب". وقد داعب حماده الفنّانين الحاضرين، وقال لهم: "ستضحكون عليّ طبعاً على هذه الأغنية"، ولكنّه قام بغنائها.
كما تمّ تكريم المطربة بوسي التي غنّت "آه يا دنيا" التي حصلت على أفضل أغنية.
المطربة ساندي كانت متألّقة كالعادة برداء متميّز، ولكنّه كان بعيداً تماماً عن الإثارة.
فرقة من الفتيات تُدعى الهاوسجيّة، وهي فرقة جديدة تغنّي ألواناً شعبيّة، أثارت الكثير من الجدل، نظراً إلى اللوك الغريب الذي ظهرن به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب