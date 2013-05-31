خلاف رامي صبري وأصالة ينتهي في "ميوزك أوورد"

بعد فترة طويلة من تقييم الأعمال الفنيّة الموسيقيّة لعام 2012 والحصول على استفتاء الجمهور، أقيم مهرجان "ميوزك أوورد الشرق الأوسط" الذي حضرته مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربيّ.

أقيم المهرجان في فندق "جراند حياة" تحت رئاسة ماجد حسني، وبمشاركة من الموسيقار الكبير هاني مهني ونادر عبد الله، كأعضاء في لجنة التحكيم.

المهرجان حفل بالعديد من المفاجآت، وأهمّها حضور النّجمة أصالة التي غابت لفترة عن الساحة الفنيّة، حيث حضرت بصحبة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان، وجلست إلى جوار الفنّان رامي صبري، حيث بدت العلاقة بينهما طيّبة جدّاً، وفق ما أظهر الحديث الطويل، فضلاً عن صعودهما سويّاً إلى المسرح، حيث جرى تكريمهما.

وتحدّثت أصالة بكلام طيّب عن رامي، فيما أكّد بدوره العلاقة الجيّدة بأصالة وبزوجها العريان، وذلك بعد الكثير من الجدل والتصريحات السلبيّة بين رامي والعريان.

من جهة أخرى، حضرت الفنّانة نيكول سابا الحفلة بصحبة الفنّان محمد حماقي، وجلسا معاً طوال الحفلة، ثمّ انصرفا معاً بعد انتهائها، مل يوحي أنّ النجاح الكبير الذي حقّقته حفلتهما الأخيرة قوّى العلاقة بينهما.

عدد كبير من النّجوم الشباب حضروا الحفلة، ومنهم حماده هلال الذي تمّ تكريمه عن أفضل أغنية لفيلم "سبونش بوب". وقد داعب حماده الفنّانين الحاضرين، وقال لهم: "ستضحكون عليّ طبعاً على هذه الأغنية"، ولكنّه قام بغنائها.

كما تمّ تكريم المطربة بوسي التي غنّت "آه يا دنيا" التي حصلت على أفضل أغنية.

المطربة ساندي كانت متألّقة كالعادة برداء متميّز، ولكنّه كان بعيداً تماماً عن الإثارة.

فرقة من الفتيات تُدعى الهاوسجيّة، وهي فرقة جديدة تغنّي ألواناً شعبيّة، أثارت الكثير من الجدل، نظراً إلى اللوك الغريب الذي ظهرن به.