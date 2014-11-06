للمرة الثالثة خلال 48..مسلحون يسرقون سيارة تحت تهديد السلاح بـقرية الصنافين بالشرقية

للمرة الثالثة خلال 48، تمت سرقة 3 سيارات من أصحابها، وقام مسلحون مساء اليوم، بسرقة سيارة “محمد صلاح – رجل أعمال” تحت تهديد السلاح، بقرية الصنافين منيا القمح بالشرقية، حيث شن مجهولون سطواً مسلحاً على سائق السيارة، وتمكنوا من سرقة سيارته تحت تهديد السلاح، أثناء مروره أمام الطريق المجاور لمقابر قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتمكن الأهالي بالتعاون من مالك السيارة من إعادتها بعد سرقتها، عن طريق جهاز التعقب gbs، كما تمكنوا من ضبط أحد الجناة ويدعي “عبدة القط” مسجل خطر، دائرة منيا القمح بالشرقية.