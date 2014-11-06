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مباحث الآداب تضبط خلية إرهابية لتصنيع المتفجرات أثناء مداهمة «شقة دعارة» بالمعادي

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مباحث الآداب تضبط خلية إرهابية لتصنيع المتفجرات أثناء مداهمة «شقة دعارة» بالمعادي مباحث الآداب تضبط خلية إرهابية لتصنيع المتفجرات أثناء مداهمة «شقة دعارة» بالمعادي

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الآداب برئاسة اللواء مجدي موسى من ضبط آداب من فتاتين وقواد في شقة بكورنيش المعادي بجوار المحكمة الدستورية وتم ضبطهم ومعهم صاحب الشقة، وتبين استخدامهم الشقة في تخزين المتفجرات.

وبدأت الواقعة بورود معلومات لضباط إدارة النشاط الخارجي، وبمداهمة الشقة وتفتيشها، كانت المفاجأة بالعثور على مخزن للمتفجرات داخل غرفة بالشقة يستخدم لتخزين الأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات، حيث تم العثور على كميات من البارود واليود والمسامير والزجاجات وقطع حديد ونشادر وحمض الكبريتيك ودوائر كهربائية مجهزة للتفجير بواسطة الهواتف المحمولة.

وبإجراء التحريات، تبين أن هذه المواد تم استخدام الكثير منها في العمليات الإرهابية الأخيرة، وتم ضبط شخصين آخرين ينتميان للجماعة الإرهابية على صلة بالمتهم صاحب الشقة.

تم التحفظ على المتهمين والتحقيق معهم بمعرفة ضباط الأمن الوطني للوقوف على حقيقة نشاطهم، وعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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