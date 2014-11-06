«الإخوان فى شقق الدعارة».. خلايا تابعة للتنظيم تستغل شقق بيع الهوى فى تصنيع «المتفجرات»

“الآداب تضبط مخزن للمتفجرات” .. قد يبدو لك هذا الخبر من الوهلة الأولى غير منطقي أو غير صحيح،ففى ظاهرة جديدة تلقى بظلالها على الساحة السياسية المصرية التى تشهد العديد من العمليات الإرهابية ، قامت بعض الخلايا الإخوانية باستخدام شقق الدعارة كتمويه لاستغلالها كمخازن لتصنيع الأسلحة والمتفجرات.

ضبط مخزن للمتفجرات بشقة دعارة بالمعادى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الآداب برئاسة اللواء مجدي موسى من ضبط شبكة آداب من فتاتين وقواد في شقة بكورنيش المعادي بجوار المحكمة الدستورية وتم ضبطهم ومعهم صاحب الشقة، وتبين استخدامهم الشقة في تخزين المتفجرات.

وبدأت الواقعة بورود معلومات لضباط إدارة النشاط الخارجي بوجود «شقة للدعارة»، وبمداهمة الشقة وتفتيشها، كانت المفاجأة بالعثور على مخزن للمتفجرات داخل غرفة بالشقة يستخدم لتخزين الأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات، حيث تم العثور على كميات من البارود واليود والمسامير والزجاجات وقطع حديد ونشادر وحمض الكبريتيك ودوائر كهربائية مجهزة للتفجير بواسطة الهواتف المحمولة.

وبإجراء التحريات، تبين أن هذه المواد تم استخدام كثير منها في العمليات الإرهابية الأخيرة، وتم ضبط شخصين آخرين ينتميان للجماعة الإرهابية على صلة بالمتهم صاحب الشقة.

تم التحفظ على المتهمين والتحقيق معهم بمعرفة ضباط الأمن الوطني للوقوف على حقيقة نشاطهم، وعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مخزن للأسلحة داخل شقة دعارة بمنوف

تقدم أهالي مدينة منوف ببلاغات عن وجود وكرًا لممارسة الأعمال الدعارة ويتردد عليها عناصر من تنظيم الإخوان.

وانتقلت قوة من الشرطة وخبراء المفرقعات والحماية المدنية، وبعد وصولهم إلي الوحدة السكنية محل الواقعة، وتم إلقاء القبض على 7 أشخاص بها؛ ثلاثة رجال وأربع سيدات وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات أثناء تصنيعها.