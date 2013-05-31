فنّان مغربيّ كفيف بإيقاع العالم في "موازين"

أدّى الفنّان المغربيّ فتّاح النكادي معزوفات موسيقيّة ملوّنة بموسيقى العالم، مزج فيها بين كلّ إيقاعات الموسيقى، خصوصاً بين فنّ الجاز وكناوة وموسيقى البوب. وكانت حفلته بنكهة خاصّة، التحم فيها الحضور بإيقاعات هذا الفنّان المميّز، الذي أضفى على قاعة سينما النهضة، وسط الرباط، حسّاً خاصّاً، بفضل روحه الحلوة، وقفشاته التي كان يتقاسمها مع الجمهور، إذ كان يُنادي باستمرار على أصدقائه الحاضرين، ويُصرّ على الجمهور أن لا يصمت قائلاً: "حينما تصمتون أشعر بالخوف". فكان التجاوب مع فنّ الفنّان الكفيف صاحب الشخصية المميّزة كبيراً. وقد أعطى هذا الفنّان الكثير من الأغاني من توقيعه، حيث كان له مؤخّراً حضور سينمائيّ لافت، من خلال فيلم للمخرج حسن بنجلون، جسّد فيه شخصيّة الملحّن والشاعر الراحل الكفيف عبد السّلام عامر.