الأحرار الدستوريين يطالب بهيئة تشرف على الطرق بدلًا من وزارة النقل

طالب مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بضرورة توحيد الجهات المشرفة على الطرق في هيئة واحدة تتبع مجلس الوزراء تعمل طبقا للمواصفات القياسية، وتكون مسؤولة عن كل طرق مصر وصيانتها بشكل دوري بدلا من وزارة النقل وهيئة النقل العام والمحليات بالمحافظات وغيرها.

وذكر «عفيفي»، في بيان صحفي له، صباح الخميس، أنه عند تنفيذ مشروعات جديدة للطرق تتنافس الوزارات والهيئات والشركات على تنفيذ هذه الطرق منها وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري والمحافظات وعدد من الشركات، وعندما تحدث حوادث طرق لا نجد جهة واحدة تعلن مسؤوليتها عن عدم صيانة ومراعاة الطرق المصرية لعوامل الأمن والسلامة.

وقدم «عفيفي» خالص التعازي لأسر ضحايا الطرق بالبحيرة وسوهاج، الذين بلغ عدد الوفيات على مدار يومين 28 طالبًا وطالبة غير العدييد من المصابين، مشيرا إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق نتيجة عدم الصيانة والإهمال والسرعات الجنونية، وعدم الكشف الدوري على قائدي المركبات، والاهتمام فقط بتحصيل الغرامات جعل مصر في المراكز الأولى للدول التي يروح فيها ضحايا بسبب حوادث الطرق، حيث إن عدد من راح نتيجة حوادث الطرق أضعاف من راحوا في الحروب.

وأكد «عفيفي» أن نزيف الأسفلت لن ينتهي إلا بوجود شركة متخصصة في صيانة الطرق بشكل دوري كما يحدث في الطرق التي تنفذها الجهات السيادية، حيث إن نسب الحوادث على الطرق العادية مرتفعة جدا مقارنة بحوادث الطرق على الطرق التي تنفذها القوات المسلحة مثلا، لأن بها صيانة بشكل دوري.

وطالب رئيس حزب الأحرار الدستوريين بضرورة فحص سائقي المركبات على الطرق للتأكد من عدم تعاطيهم أي عقاقير مخدرة تكون سببا في كثير من الحوادث، حيث إنه طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية نجد أن 30% من حوادث الطرق بسبب تعاطي السائقين المخدرات.