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ماجدة الرومي في "تيميتار"

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ماجدة الرومي في "تيميتار" ماجدة الرومي في "تيميتار"

تحلّ الفنانة ماجدة الرومي ضيفة على مهرجان "تيميتار" في دورته العاشرة، والذي ستحتضنه المدينة السياحيّة "أكادير" (جنوب غرب المغرب)، في الفترة ما بين 26 و 29 من شهر يونيو/حزيران.كما تعاقدت إدارة المهرجان مع الشاب خالد ومارسيل خليفة لإحياء حفلات فنيّة إلى جانب المطربة المغربيّة لطيفة رأفت وفنانين مغاربة، سيُعلن عن أسمائهم قريباً.

وكان مهرجان "تيميتار" قد استضاف في دوراته الماضية كوكبة من نجوم الطرب العرب، نذكر منها كلاً من نجوى كرم، كاظم الساهر، سميرة سعيد وآخرين.
ويُذكر أنّ الدورة الثالثة من مهرجان "تيميتار" في "أكادير" ستستضيف زهاء 20 مجموعة غنائيّة عالميّة ومجموعات موسيقيّة مغربيّة، من ضمنها مجموعتا "ناس الغيوان" و"فناير" وغيرها، على أن تتوزّع حفلاتها الغنائية على ثلاث منصّات.

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