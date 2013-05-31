دافيد غيتا يُحقق أعلى نسبة حضور جماهيريّ في "موازين"

تفاجأ نجم البوب دافيد غيتا بحجم الجمهور الذي حجّ إلى حفلته بمنصة السويسيّ، إذ قال: "أنا جدّ مندهش، حيث لم أتوقع هذا الحضور الجماهيريّ الكبير".

وبدأ غيتا حفلته التي شهدت حضور 185 ألف متفرّج (أعلى نسبة حضور جماهيريّ منذ بداية المهرجان في 24 مايو الجاري) بفقرة فنيّة للثنائيّ المغربيّ "فانك أطلس"، وهما من خرّيجي جيل "موازين"، عام 2010، في مجال الموسيقى الإلكترونيّة، تلتها سهرة غيتا التي استغرقت ساعة ونصف، وضمّت أغاني مسترسلة موسومة بإيقاعات البوب الصاخبة والسريعة.

ودافيد غيتا ملحّن وموزّع ومنتج فرنسيّ، من أصول مغربية يهوديّة، ينحدر والده من مدينة تطوان، شمال المغرب. ويتميّز غيتا بقدرته على المزج بين البوب والموسيقى الإلكترونيّة. وقد باع منذ بداية

مشواره في 2001 ما يزيد عن خمسة ملايين نسخة ألبوم عبر العالم... كما سبق له أن حصل على جائزتي "غرامي"، وصنّف كأفضل "دي جي" وأفضل منتج في جوائز الموسيقى العالميّة "وورلد ميوزيك أواردز" لعام 2010.