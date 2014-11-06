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حمادة صدقي: حذرت اللاعبين من أنطوي

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حمادة صدقي: حذرت اللاعبين من أنطوي حمادة صدقي: حذرت اللاعبين من أنطوي

قال حماده صدقي المدير الفني لوادي دجلة إن لاعبيه لم ينفذوا بشكل جيد تعليماته خلال المباراة خاصة مراقبة قناص الدراويش جون أنطوي.

أنطوي سجل هدفين قادا الفريق للفوز على وادي دجلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري على استاد الإسماعيلي.

وتابع "رغم ذلك كان فريقه أفضل فى الشوط الثاني، ولكن غياب التوفيق ساهم فى خروج الفريق مهزوما".

وأضاف صدقي "هناك لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم في هذه المباراة وكان لذلك دورا فى هزيمة الفريق".

صدقي قاد وادي دجلة بعدما ترك سموحة إثر موسم رائع للفريق السكندري قاده فيه لنهائي كأس ولاحتلال المركز الثاني في الدوري المصري.

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