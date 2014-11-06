محافظ الجيزة : جدولة 200 مليون جنيه مديونية 280 مصنع

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ،أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل لليوم الثاني على التوالي ضخ الغاز الطبيعي لمصانع عرب أبو ساعد بمدينة الصف والبالغ عددهم 280 مصنع .

> وأوضح أن شركة ” تاون جاس ” قامت أمس الاربعاء ، بضخ الغاز باكثر من 45 الف م3 في الساعة ليصل إجمالي ما تم ضخه على مدار اليومين مليون و45 الف م3 / ساعة .

وأشار المحافظ ، الى أن عدد مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد مع بداية عام 2012 كانت 50 مصنع بلغت حالياً 280 مصنع .

وأضاف عبد الرحمن ، أن مديونيات المصانع المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي بلغت حتى نهاية اكتوبر الماضي الى مايقرب من 200 مليون جنيه ، مشيراً الى انه تم الاتفاق على جدولة مديونيات المصانع بالإضافة لتقيم وضع مصانع الطوب المخالفة والتى ثبت قيامها بسرقة الغاز الطبيعي عن طريق العبث بالعدادات تصل إلى 11 مصنع ، وقد تحرر بشأنها محاضر سرقة الغاز.

وقال المحافظ أنه من المتوقع أن يستفيد أصحاب المصانع من مهلة ضخ لتوفيق الوضع المالي لهم مع الشركة مقدمة الخدمة .

و كانت وزارة البترول قد وافقت على ضخ الغاز لمدة أسبوع كمهلة لاصحاب المصانع لتوفيق أوضاعهم مع شركة الغاز المورده لهم وسداد مستحقاتها لديهم .