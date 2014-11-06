مجلس نقابة المحامين يقرر وقف تعليق العمل بمحكمة السويس بشكل مؤقت

قرر مجلس نقابة المحامين الذى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ، وقف قرار تعليق عمل المحامين بمجمع النيابات والمحاكم فى السويس ،وذلك بشكل مؤقت لحين لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وانتهاء التحقيق مع الضباط المتهمين .

> وكان مجلس نقابة المحامين فى السويس ،قد انعقد الاثنين الماضى ، برئاسة سامح عاشور وقرر تعليق العمل بمحكمة السويس، على خلفية وقوع اشتباكات بين المحامين وحرس المحكمة مساء السبت الماضى، كما قرر الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة اليوم الخميس ، لبحث الاستمرار فى تعليق العمل من عدمه .

> وقرر المجلس وقف تعليق العمل لحين عقد اللقاء بين اعضاء مجلس النقابة ورئيس الوزاراء ،والوقوف على ما سينتهى إليه اللقاء، والانتظار لحين انتهاء التحقيقات مع الضباط المتهمين بالتعدى على المحامين ،وإصدار أوامر لافراد وحرس المحكم بالتعدى عليهم، مع توجية اعتذاء اعتذار رسمى من وزير الداخلية لمحامي السويس .