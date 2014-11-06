أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس نقابة المحامين يقرر وقف تعليق العمل بمحكمة السويس بشكل مؤقت

Google+ Print
مجلس نقابة المحامين يقرر وقف تعليق العمل بمحكمة السويس بشكل مؤقت مجلس نقابة المحامين يقرر وقف تعليق العمل بمحكمة السويس بشكل مؤقت

سامح عاشور نقيب المحامي

قرر مجلس نقابة المحامين الذى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ، وقف قرار تعليق عمل المحامين بمجمع النيابات والمحاكم فى السويس ،وذلك بشكل مؤقت لحين لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وانتهاء التحقيق مع الضباط المتهمين .
> وكان مجلس نقابة المحامين فى السويس ،قد انعقد الاثنين الماضى ، برئاسة سامح عاشور وقرر تعليق العمل بمحكمة السويس، على خلفية وقوع اشتباكات بين المحامين وحرس المحكمة مساء السبت الماضى، كما قرر الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة اليوم الخميس ، لبحث الاستمرار فى تعليق العمل من عدمه .
> وقرر المجلس وقف تعليق العمل لحين عقد اللقاء بين اعضاء مجلس النقابة ورئيس الوزاراء ،والوقوف على ما سينتهى إليه اللقاء، والانتظار لحين انتهاء التحقيقات مع الضباط المتهمين بالتعدى على المحامين ،وإصدار أوامر لافراد وحرس المحكم بالتعدى عليهم، مع توجية اعتذاء اعتذار رسمى من وزير الداخلية لمحامي السويس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا