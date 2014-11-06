بالفيديو والصور..«داعس» سلاح جديد للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بالقدس

دشّن نشطاء، من الفلسطينيين، حملة بعنوان “داعس” على وزن الاسم المعروف اعلاميا لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، تزامنا مع عمليات الدهس، التي شهدتها مدينتا القدس والخليل الأيام الماضية.

وبثت وسائل إعلام عبرية مقطعًا مسجلًا يُظهر عملية الدهس التي وقعت في القدس أمس، علي يد الاستشهادى إبراهيم العكارى الذى نفذ العملية بالقرب من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والتى أدت إلى مصرع إسرائيليين وإصابة 13 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

وأعلنت حركات فلسطينية، تنظيم كتيبة “داعس”، لدهس المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى ووصول الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إلى “محراب الأقصى” للمرة الأولى منذ عام 1967 .

>الانضمام لـ«داعس»

وكتب أحد أعضاء، التنظيم على صفحته موضحا شروط الانضمام للتنظيم الجديد داعس: “أن يمتلك العضو سيارة بمواصفات جيدة ويفضل أن تكون شحن أو باص 50 راكب” والسن المطلوب “مش مهم ..المهم معك رخصة قيادة وتستطيع التحكم بالمركبة خلال ضغط العمل وكثرة ‫#‏المدعوس_عليهم‬

> #داعس بقبل بجميع الفصائل والأحزاب والشخصيات والأفراد وما عندو مانع لانضمام أي حدا بأي وقت وبدون ما يبلغ المسئول”.