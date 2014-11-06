مريضة نفسياً وراء إختفاء طفلين رضيعين من داخل مستشفي الغردقة العام

نجحت مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم احمد لاشين رئيس المباحث، في كشف غموض حادثي اختطاف طفلين رضيعين من داخل مستشفي الغردقة العام ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعتين سيدة مريضة نفسيا .

واضافت التحقيقات التي اشرف عليها اللواء حمدي الجزار مدير امن البحر الاحمر ،وفريق البحث المكون من الرائدين هشام الامير ومحمد خشبة معاونا مباحث قسم ثان الغردقة ،أن المتهمة قامت باختطاف طفلة عمرها 8 اشهر الصيف الماضي خلال تتردها علي قسم النساء والتوليد بالمستشفي ، وقامت باختطاف طفل عمره شهر الاسبوع الماضي وتم العثور علي الطفل بحوزتها ،و تم تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقبقات .