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الزمالك يعير شيكا ومحي لحسام حسن مجانا

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الزمالك يعير شيكا ومحي لحسام حسن مجانا الزمالك يعير شيكا ومحي لحسام حسن مجانا

وافق الزمالك رسميا على عرض الاتحاد السكندري لاستعارة الثنائي الشاب في الفريق الأبيض، محمود خالد "شيكا" ويوسف محي.

وأعلن الزمالك أن الثنائي اليافع سيرحل إلى الاتحاد السكندري مجانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويسعى الاتحاد السكندري ومدربه حسام حسن لدعم فريقه بعدما أعلن العميد في مؤتمر صحفي بأنه يرى صفوف فريق زعيم الثغر "تحتاج لدعم كبير".

وكان حسام حسن قد استهل الموسم مديرا فنيا للزمالك، ويعرف جيدا قدرات الثنائي الذي انتدبه بعدما رحل إلى الاتحاد السكندري.

محمود خالد "شيكا" هو صانع ألعاب واعد.

أما يوسف محي فهو لاعب وسط مدافع وهو حفيد لاعب الزمالك السابق سمير محمد علي، الرجل الذي كلفه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بفك "السحر الأسود" الذي رأى المستشار أنه يمنع الفريق الأبيض من الفوز.

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