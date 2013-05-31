حداد سهير رمزي

أعلنت الفنّانة سهير رمزي حالة الحداد، وأوقفت تصوير مسلسلها "جداول"، بسبب وفاة شقيقتها التي صدمت رمزي، حيث كانت ترتبط بها بشكل كبير.

هذا، ويقوم تيسير عبود، مخرج مسلسلها، بتصوير المشاهد التي لا تُشارك فيها سهير، إلى حين عودتها، حتّى لا يتعطّل العمل، خصوصاً أنّ العمل سيُعرض في شهر رمضان المقبل.