محمد بن راشد والحكام ومحمد بن زايد يشهدون أفراح آل نهيان والقاسمي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، مساء اليوم الاحتفال الشعبي الذي أقيم في قصر المشرف في أبوظبي بمناسبة أفراح آل نهيان والقاسمي و110 عرسان من أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة.

فقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. شهدوا الاحتفال الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على كريمة الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ عبدالعزيز بن سعود بن خالد القاسمي على كريمة الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان و110 عرسان من مختلف إمارات الدولة.

كما شهد الحفل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وجمع من المدعوين والضيوف وذوي العرسان وأقاربهم.

وهنأ أصحاب السمو الشيوخ العرسان مباركين لهم ولذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم حياة أسرية هانئة.

كما تلقى العرسان التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجموع المهنئين.

من جانبهم، عبر العرسان عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف أصحاب السمو الشيوخ الاحتفال بمناسبة أفراحهم التي تتزامن مع ما تعيشه دولة الإمارات من احتفالات ومناسبات وطنية وهي على مشارف اليوم الوطني الـ43 لقيام الاتحاد، مثمنين حرص ودعم القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لأبناء الوطن في بناء وتكوين أسر إماراتية تكون رافدا إضافيا لمسيرة الوطن تزيد من تماسك وترابط المجتمع الإماراتي وتعزز أداءه الوطني ويكون لها دور يخدم مسيرة الخير والعطاء في ظل القيادة الحكيمة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضها وأهازيجها ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

وتم، في ختام الحفل، التقاط الصور التذكارية التي جمعت أصحاب السمو الشيوخ وأبناءهم العرسان.