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منحة كويتية بقيمة مليار دولار تدخل حساب «المركزي المصري»

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منحة كويتية بقيمة مليار دولار تدخل حساب «المركزي المصري» منحة كويتية بقيمة مليار دولار تدخل حساب «المركزي المصري»

البنك المركزي

صرح مصدر رسمي كويتي، بأن بنك الكويت المركزي قام بتحويل مليار دولار إلى حساب البنك المركزي المصري.

ونقل الموقع الإلكترونى لجريدة “القبس” الكويتية، اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن وزارة المالية كويتية اعتمدت تحويل المبلغ الذي تم صرفه تحت بند إعانات خارجية قبل أسبوعين، ولكن إشكالية في الحساب الذي طلبت تحويل المبلغ عليه عطلت صرف المليار دولار كل هذه الفترة، ومن المتوقع أن يدخل المبلغ حساب المركزي المصرى اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وأوضح الموقع أن المركزي المصري حدد أحد أفرع البنوك الكويتية في مصر، إلا إنه إتمام إجراءات التحويل تبين أن الحساب سيتحمل خسائر ناتجة عن تحويلات الدولار، فطلبت وزارة المالية الكويتية من المركزي المصري رقم حساب آخر يقبل التحويلات بالدولار، الأمر الذي استغرق فترة طويلة نسبيا.

وتوقع المصدر -حسب موقع جريدة “القبس”- أن يدخل المبلغ حساب البنك المركزي المصري اليوم أو غدا على أقصى تقدير لأن التحويل يستغرق ثلاثة أيام على الأقل ليتم اعتماده وتأكيده.

وذكر الموقع أن تحويل منحة المليار دولار لمصر يأتى إيفاء بتعهد دولة الكويت قبل فترة بتحويل المبلغ إلى مصر ضمن مبلغ المليارات الأربعة التي تنقسم إلى ملياري دولار وديعة ومليار دولار مشتقات نفطية ومليار دولار منحة حسب قرار مجلس الوزراء الكويتى.


> أ  ش  أ 

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