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مدرس يذبح زوجته لمروره بضائقه مالية بالمنيا

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مدرس يذبح زوجته لمروره بضائقه مالية بالمنيا مدرس يذبح زوجته لمروره بضائقه مالية بالمنيا

القتل – ارشيفية

اقدم مدرس بقرية  بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المنيا ،على قتل زوجته ،للتخلص منها بسبب مروره بظروف مالية صعبة .

وكان اللواء أسامة متولي مدير امن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالعثور على ربه منزل مذبوحه داخل منزلها بقرية بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المنيا ،وعلى الفور انتقل النقيبان سيد بدار واسلام نبيل معاونا مباحث مركز ديرمواس لمكان الحادث حيث تبين أن المجني عليها تدعى ع-ط-ص 29 سنة ربه منزل وان المتهم بذبحها زوجها أ-ش-ي 33 سنة مدرس وان المتهم ارتكب جريمته بدافع التخلص من زوجته بسبب الظروف المعيشية الصعبة ورفضها مساعدته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة، وتولي أحمد عبد الظاهر مدير نيابة ديرمواس التحقيق في الواقعة حيث طالب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيله .

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