"ستار أكاديمي": كارول تدعو للزواج وسعد المجرد يكشف حقيقة علاقته بابتسام

للمرّة الثانية على التوالي، تخترق "سيدتي نت" كواليس البرايم التاسع من "ستار أكاديمي". وفي كلّ مرّة نكشف عن تصريحات وصور حصريّة نتشاركها مع القرّاء، لا سيما وأنّ الطلاب في عزلة تامة عمّا يجري خارج أسوار الأكاديميّة.

وصلت النجمة كارول سماحة عند الساعة الثامنة مساء، للتحضير لحلقة اليوم، برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا. رحّبت بمن كان ينتظرها، وبرهنت عن تواضعها كفنّانة، ولم تأبه بأن تكون متبرّجة، بل كانت طبيعيّة وقريبة من قلوب الجميع.

ومن المؤكّد أنّ المشتركة الجزائريّة كنزة، ستشارك كارول في إحدى أغنياتها، وشيرين من مصر، على أن تؤدّي كارول أغنية "سهرانين" منفردة، ويبدو أنّ كارول لن تقدّم أغنيتها الجديدة، التي كنا قد كشفنا عنها سابقاً.

في التحضيرات بدت كارول ذكيّة، ولم يحتج المخرج لأن يوجه إليها الكثير من النصائح، كونها تملك "حيلة" المسرح، وكانت قريبة من الطلاب، وأبدت إعجابها بصوت المشتركة المصرية شيرين يحي، التي ستغنّي معها إحدى أغنياتها.

وخلال قيام كارول بتجربة النزول على السلم، ارتأت أن تخرج من تحته، كون السلم العالي يخيفها، وقامت بوصلتها الغنائيّة المنفردة التي ستؤدّيها باحترافيّة عالية، وكأنّها فنانة عالميّة، تجيد فنّ التحكم بالميكروفون بطريقة لافتة ومدهشة.

دعوة كارول

وجّهت الفنانة كارول سماحة عبر "سيدتي نت" دعوة للعازبين للزواج، في حال كان الشريك مناسباً، ووصفت زواجها بأنّه جميل بعد مرور أكثر من عام، وأكّدت أنّ خطوة زواجها كانت مناسبة وفي محلّها، واختارت الشخص الصحيح. كما تمنّت أن تستمرّ حياتها على هذا الشكل إلى الأبد، وتكمل مشوارها.

وردّاً على سؤال، كيف يبقى الفنان ناجحاً خلال مسيرته، أكدت كارول أنّ "عليه أن يتابع ما يجري حوله من تطوّرات على الصعيد العالمي، ويلحق بالموسيقى العالميّة، ويجدّد في أغانيه مع كل ألبوم يطرحه، كي لا يبدو ما يقدّمه قديماً، ويشتغل على نفسه وشكله، ويمارس الرياضة، ويتقبذل النقد، لأنّه يساهم في تطوّر أدائه.

سعد: علاقة صداقة تربطني بابتسام

من جهته، وجّه الفنان المغربي سعد المجرد نصيحة للطلاب بضرورة العمل على أنفسهم بعد البرنامج، مشيراً إلى أنّه "على الشخص أن يعمل على نفسه ولو حصد اللقب، لأنّ اللقب وحده لا ينفع".

أما عن الإشاعات التي سرت مؤخراً عن علاقة عاطفيّة كانت تربطه بالمشتركة المغربيّة ابتسام تسكت، أكّد سعد لـ"سيدتي نت" أن لا شيء من هذا القبيل، بل تربطه علاقة صداقة قويّة بها، و"من الطبيعي أن أشجّعها كونها بنت بلدي، وأنا أشجّع الجميع، ومن يستحق الفوز ، سينال اللقب".

وتعقيباً على ما قاله سعد حول علاقته بابتسام، سمعنا كلاماً صدر على لسان ابتسام خلال التحضيرات، أكدت فيه أنّها تعرف سعد جيّداً وهو صديق مقرّب منها. وكلامها يدحض كلّ الشائعات التي تحدّثت عن علاقة غراميّة تربط بينهما.

كواليس:

علاقة قويّة بدت تربط الطلاب بعضهم ببعض.

ابتسام ترتدي نظارة شمسيّة، كونها تعاني من شيء ما في عينيها، كما خلعت حذاءها بطريقة لطيفة، كونها مرهقة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"