راغب علامة يحيي حفل مهرجان "يا سلام" في أبوظبي

يحيي الفنان راغب علامة حفل مهرجان "يا سلام" على كورنيش أبوظبي، ٢٢ نوفمبر الجاري.

مهرجان "يا سلام" من أهم المهرجانات التي تقدم برنامجا ترفيهيا على مستوى أي مدينة تستضيف منافسات الفورميلا 1. ومن المقرر أن يقدَم علامة خلال الحفل الذي ينتظره فيه جمهوره العريض في الإمارات مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة وأغنيات ألبومه الجديد “حبيب ضحكاتي”.

يشارك في المهرجان عدد من النجوم العالميين والعرب، وتقدم حفلات ما بعد السباق أفضل أنواع الموسيقى العربية والعالمية في 4 ليالي.

يمتد مهرجان "يا سلام" السادس لأكثر من 60 يوماً، فبدأت فعالياته شهر سبتمبر الماضي وتستمر حتى نوفمبر دون توقف، ويشمل برنامج المهرجان احتفالات للمقيمين والزوار في جميع أنحاء العاصمة. ويستقطب كورنيش أبو ظبي ما بين 30 و50 ألف زائر شهرياً للاستمتاع بأقسامه الثلاثة، قسم العائلات وقسم الأفراد والقسم المفتوح للعموم.

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