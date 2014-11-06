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هل سرقت دنيا باطمة الأغنية أم أنها ضحية تلاعب من الملحن؟

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هل سرقت دنيا باطمة الأغنية أم أنها ضحية تلاعب من الملحن؟ هل سرقت دنيا باطمة الأغنية أم أنها ضحية تلاعب من الملحن؟

الخميس 06-11-2014 16:47

يبدو أنّ الجدل يرافق الفنانة المغربية دنيا باطمة في جميع خطواتها، إذ أنها ما لبثث أن طرحت ألبومها الغنائي الأول بدأت تحصد نجاحه، حتى بدأت الاتهامات توجه إليها.
فقد اتهمها البعض بسرقة أغنية "أي تحبني" التي يتضمنها الألبوم من الفنانة المغربية جيهان، التي قدّمت الأغنية بعنوان “حب إيه”.
الغريب أن الأغنية موضع الاتهام حملت نفس اسم الملحن عند المطربتين وهو بدر الذوادي، بينما جاء اسم كاتب كلمات الأغنية على غلاف ألبوم دنيا بطمة " خالد بن طوار" ، في الوقت الذي نُسبت نفس الأغنية عندما قدمتها جيهان للشاعر السعودي خالد العوض،
الملحن أكد عبر حسابه ان الاغنية لدنيا وهي التي تملك حقوقها بعد شرائها منه . لكنه ما زال يحتفظ بالاغنية بصوت جيهان في قناته الخاصة على اليوتيوب . ما جعل بعض معجبي دنيا يهاجمونه ويطالوبنه بحذف الاغنية التي نشرها قبل ستة أشهر.
بل ذهب البعض إلى أنّ الملحن الشاب يستغل اسم دنيا باطما لتلميع اسم جيهان التي يدير أعمالها حسب المعجبين . في حين ما زالت دنيا تلتزم الصمت تجاه هذا الموضوع ولم تعلق عليه بعد.
تجدر الاشارة إلى أن ألبوم دنيا بطمة الجديد يتضمن 16 أغنية، وهو من إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز" التابعة لمجموعة MBC، كما أن نجمة Arab Idolفي موسمه الأول انتهت من تصوير كليب جديد لأغنية “حبك عسل”، ومن المقرر أن تطلقه قريباً عبر الفضائيات.
الاغنية بصوت جيهان :
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الاغنية في البوم دنيا :
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