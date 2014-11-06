روبرت داوني يرزق بطفلة

رزق الممثل الأميريكي الشهير Robert Downey Jr بطفلة من زوجته Susan Downey ، وأطلقا عليها اسم Avri Roel Downey.

وقد أكّد الخبر Robert بنفسه، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي: "بعد 9 أشهر من التطوّر المكثف، فريق Downey يسعده إبلاغكم بنجاح مشروعنا لشتاء وخريف 2014".

وتابع في بيانه خفيف الظلّ: "جلسة تصويرها ستبدأ في 14 نوفمبر المقبل، وسأستمرّ في ذلك حتى تقول لي: والدي أنت تحرجني.. أصبحت في الـ 30 من عمري، يجب أن تتوقف"..

وفي التفاصيل، قال النجم البالغ من العمر 49 عاماً :" Avri Roel Downey ولدت الساعة 3:22 فجر الرابع من نوفمبر، وهي تشبه Susan التي على ما يبدو أنّها تغلبت على جيناتي الوراثيّة ".

واختتم بيانه قائلا: "سأنشر صورها قريباً، عندما لا أكون مشغولاً في النظر إليها"!

يذكر ان Robert Downey Jr تزوّج من منتجة أفلامه Susan Downey في آب /أغسطس عام 2005، وأنجبا ابنهما الأوّل Exton عام 2012، ولديه أبن يبلغ 21 عاماً، يدعى Indio من زوجته الأولى.

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