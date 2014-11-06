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المرض يداهم نور الشريف من جديد

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المرض يداهم نور الشريف من جديد المرض يداهم نور الشريف من جديد

الخميس 06-11-2014 17:58

على الرغم من تأكيد الفنان نور الشريف في تصريحاته الأخيرة أنه تعافى تماماً من الأزمة الصحية التي كانت تداهمه بين الحين والأخر، بعد خضوعه لعملية إزالة الماء من الرئة، إلا انه عاد وقرّر السفر إلى خارج لمتابعة حالته الصحية، وهو ما أكده لـ"سيدتي نت" مصدر مشارك في فيلم "بتوقيت القاهرة" الذي انتهى من تصويره مساء أول أمس الثلاثاء بمشاركة الفنانة ميرفت أمين وشريف رمزي والمخرج أمير رمسيس.
فقد كان نور الشريف يصوّر مشهدين على الأكثر، ثم يسترخي في غرفته لشعوره بالإجهاد رغم عدم بذله أي مجهود حركي، وهو ما دفع الفنان لمعاودة السفر لمتابعة أي مستجدات صحية.

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سيدتي

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