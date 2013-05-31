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وزير السياحة يعود إلى القاهرة بعد إجراء مباحثات في السعودية

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وزير السياحة يعود إلى القاهرة بعد إجراء مباحثات في السعودية وزير السياحة يعود إلى القاهرة بعد إجراء مباحثات في السعودية

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

عاد إلى القاهرة هشام زعزوع وزير السياحة والوفد المرافق له، مساء اليوم، قادما من المملكة العربية ، بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسئولين تناولت أعداد الحجاج والمعتمرين المصريين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزير السياحة كان قد وصل جدة يوم الثلاثاء الماضي، واتفق خلال لقائه مع وزير الحج السعودي بندر حجار على عدم تخفيض أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان المقبل والبقاء على نفس الأعداد المقررة، على أن يتم تنظيم دخول وخروج المعتمرين كافة، ومن بينهم المصريون، بسبب مشروعات توسعة الحرم المكي وصحن الطواف.

ودعا وزير السياحة ، السعوديين للتوجه إلى هذا الصيف ، مؤكدا أن وزارته تعكف على تقديم منتج سياحي يتناسب مع السعوديين، بإيجاد شقق فندقية تحت مراقبة الدولة، ويوجد لها قاعدة بيانات متكاملة لدى وزارة السياحة، سيتم طرحها في السعودية.

وقال زعزوع إن ملف السياحة السعودية في مصر تطور بشكل جيد خلال الفترة الماضية، إلا أن الإعلام ينقل صور غير مريحة عما يحدث في مصر بصفة عامة.

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