حصرياً: هذا هو سبب تغيير عمرو دياب مكان حفلته

نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب على "فيس بوك" خبراً يؤكد نقل مكان حفله من الحديقة الصينية إلى إستاد الهوكي، ولم تنشر أي تفاصيل إضافية.

وقد تداولت بعض المواقع الالكترونية خبراً يفيد أن هناك دواع أمنية دفعت منظمي الحفل لتغير مكانه، غير أن احد لم يذكر ما هي هذه الدواعي الأمينة.

"سيدتي نت" علمت من مصدر مشارك في تنظيم الحفل أن منظم الحفل وليد منصور، تلقى تعليمات من جهات أمنية تطالبه بضرورة تغير مكان حفله إلى أي مكان بعيد عن محيط الحديقة الصينية، ولم يتم تحديد الجهة البديلة، إلا أن وليد اختار إستاد الهوكي.

وقد أخبرته الجهات الأمنية أن السبب في طلبها هو أن الحديقة الصينية موجودة مقابل المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر الذي يصادف 20 نوفمبر وهو موعد الحفل مع دخولهم أول يوم إلى المدينة، وهو ما قد يتسبب في حدوث شغب من الطلاب ويؤدي إلى إفساد الحفل وحدوث مشاكل أمنية.

على الجانب الآخر سيتم طرح التذاكر بداية من مساء اليوم الخميس.

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