من هو الفنان اللبناني الذي اتهم بتعاطي المخدرات في المغرب بعد دخوله في غيبوبة؟

المغرب-إبراهيم بنادي

ذكر مسؤول طبي مغربي رفيع المستوى في تصريح حصري لـ"سيدتي نت" ان سبب دخول الفنان اللبناني أسعد سلطان الذي يعمل في أحد الملاهي الليلية في مدينة طنجة، ناتج عن الارهاق وليس له أية علاقة بتعاطيه لجرعة زائدة من مخدر الكوكايين.خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام في المغرب.

وأكد ذات المصدر ان أسعد يرقد في قسم العناية المركزة منذ يوم الخميس الماضي في حالة غيبوبة وأنه في حالة مستقرة ويتجاوب مع العلاجات التي يشرف عليها طاقم طبي مختص في المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، فيما لم يستطع المصدر أن يحدد لـ"سيدتي" المدة الزمنية التي يمكن أن يبقى فيها أسعد مغمى عليه. موضحا أن الفنان اللبناني يتماثل للشفاء.

"سيدتي نت" زارت كذلك الفرقة الأمنية التي تشرف على التحقيق الذي فتحته النيابة العامة في محكمة طنجة، حيث صرح لنا أحد المسؤولين الأمنيين ان أسعد الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 29 سنة عثر عليه في شقته ليلة الخميس الماضي في حدود الساعة التاسعة وهو في حالة صحية حرجة، بعد إخبار تلقته من أحد أفراد الجالية اللبنانية المقيمين بطنجة وهو مقرب من الفنان اللبناني.

ونفى ذات المصدر ان تكون الفرقة الأمنية قد عثرت على مخدرات في شقة أسعد، موضحا ان إحدى قريباته مدت المصالح الأمنية بملف طبي خاص به يبين خضوعه للعلاج لدى أخصائي.

وأكد المسؤول الأمني ان أسعد سلطان حل بطنجة منذ أكثر من شهر، وذلك للعمل في مجال الغناء بموجب عقد يجمع بينه وبين ملهى ليلي بمحج محمد السادس بكورنيش المدينة.

وفي تصريح لـ"سيدتي نت" قالت أمل وهي من الصديقات المقربات لأسعد سلطان انها لم تشاهده طيلة مدة علاقتها به يتعاطى أي نوع من المخدرات سوى أنه بعض الأحيان يتعاطى "النرجيلة".

وكانت المصالح الأمنية المختصة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية و شرطة الأجانب بولاية أمن طنجة، قد فتحت تحقيقا عاجلا وموسعا بأمر من النيابة العامة مع بعض المقربين من الضحية سواء مع أصدقائه من الجالية اللبنانية من المقيمين معه بالشقة التي عثر عليه داخلها، أو داخل العمل، حول ظروف وملابسات الحادثة. وقد حل بطنجة منذ أكثر من شهر، وذلك بموجب عقد غناء يجمع بينه وبين ملهى ليلي بمحج محمد السادس بكورنيش المدينة.

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