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مقتل مواطنة على يد زوجها بالفجيرة

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مقتل مواطنة على يد زوجها بالفجيرة مقتل مواطنة على يد زوجها بالفجيرة

فجعت عصر اليوم منطقة وم بدبا الفجيرة ، بجريمة قتل ذهبت ضحيتها المواطنة (ن.ع.س)  البالغة من العمر 29 سنة على يد زوجها ووالد طفلتهما الوحيدة ذات السنة.

وأشار مصدر أمني مطلع إلى ان بلاغا ورد في تمام الساعة الرابعة عصرا بوقوع جريمة قتل أسرية بمنطقة وم بدبا الفجيرة،  ذهبت ضحيتها سيدة مواطنة وأم لطفلة رضيعة على يد زوجها المواطن ( ر.ع.س) البالغ من العمر 30 سنة، اثر خلاف حاد وقع بينهما، وعليه تحرك رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتمت معاينة مسرح الجريمة، وأخذ اقوال الموجودين، وقامت السلطات الامنية  بالقبض على الجاني وجار التحقيق معه للتعرف على ملابسات القضية.

وفضل المصدر الأمني عدم الإدلاء بتفاصيل اكثر حول الجريمة  الحاصلة ، وطريقة قتل الضحية ، لحين الانتهاء من توقيع  الكشف  الطبي على جثة المجني عليها وتسجيل بيانات الوفاة بدقة.

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