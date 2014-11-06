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بالصور.. صحيفة بريطانية تكشف عن هوية الجندي الأمريكي قاتل بن لادن

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get_imgكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن روب أونيل الجندي الأمريكي قاتل بن لادن قرر التخلي عن سرية هويته قبل حواره مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية والذي سيكشف فيه تفاصيل عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الراحل.

وأفادت الصحيفة أنه رغم أن روب أونيل سيكشف تفاصيل العملية في حواره مع فوكس نيوز هذا الشهر، فإن الصحيفة ذكرت أن السبب وراء كشف هويته هو فقدانه بعض المزايا العسكرية التي كان يحصل عليها بعد استقالته وخروجه من الخدمة بعد 16 عاما بدلا من عشرين عاما ولأنه أصبح خارج الخدمة فبإمكانه كشف تفاصيل العملية التي شارك فيها. وأشارت الصحيفة أن أونيل مستاء من عدم الاهتمام بالرعاية الصحية ومعاش التقاعد الخاص به بعد خروجه من الخدمة.

 

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