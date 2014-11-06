«تبرع بالدم كي تستمر الحياة».. حملة للتبرع بالدم بمراكز ومدن المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الخميس،عن بدء حملة للتبرع بالدم بمراكز ومدن المحافظة ، تحت شعار «تبرع بالدم كي تستمر الحياة»، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا ،المركز الإقليمي لنقل الدم ومديرية الصحة .

دعا المحافظ كافة أبناء المنيا للمشاركة في الحملة ، عبر التوجه للمركز الإقليمي لنقل الدم للمساهمة في تخفيف الآلام عن المرضى وخاصة في ظل انتشار الأمراض السرطانية الخبيثة، والتي تتطلب عمليات نقل دماء متكررة، خلال مراحل العلاج، كما دعا المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي لدعوة المواطنين عبر المساجد والكنائس للتبرع بالدم.

أوضح المحافظ انه سيتم تخصيص ثلاث سيارات متنقلة داخل حرم الجامعة الاثنين القادم لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين في التبرع.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سيف مديرالمركزالإقليمي أن الحملة تستهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم بشكل تطوعي وخاصة أن المركز الإقليمي لنقل الدم هو المسئول عن توفير الدم ومشتقاته لجميع مرضى المحافظة.

أضاف سيف أن الحملة تستهدف أيضا تغيير المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين حول التبرع بالدم مثل الخوف من نقل العدوى أثناء التبرع بالدم وبيع الدم بالرغم من تبرع الشخص به بدون مقابل ،إلى جانب تعريف المواطنين بالدور الخدمي الذي يقوم به المركز الإقليمي لنقل الدم، كما ستقوم الحملة بطباعة عدد من الملصقات والمطبوعات لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم.